Cristiano Ronaldo-Juventus, Sacchi: "Ora occhio alle regole nello spogliatoio"

Ora che la notizia è ufficiale, è possibile cercare di capire che impatto avrà Cristiano Ronaldo sulla Juventus. Questo il parere autorevole di Arrigo Sacchi all'interno di Mondiali Mediaset-Live su Canale 5: "Non eravamo più abituati ad avere i migliori giocatori in Italia e Ronaldo è forse il migliore, sicuramente è tra i primi due giocatori più forti al mondo. Complimenti alla Juventus, quest’operazione farà bene alla Juve ma anche al calcio italiano".



Che messaggio dà la società bianconera con questo acquisto? "Il portoghese, oltre a essere un grande giocatore, è un grande professionista. La Juventus è una grandissima società che sa fare molto bene i conti e non ho dubbi che questa sia un’operazione ben fatta".



Lex allenatore vede una sola zona d'ombra: "L’unico dubbio che ho è che la Juventus in questi anni ha sempre avuto una forte leadership come società, gli stipendi erano diversi ma le regole sono sempre state uguali per tutti e questo deve succedere anche con Ronaldo, altrimenti potrebbero sorgere dei problemi all’interno dello spogliatoio che è sempre stato diretto magistralmente dalla società e da Allegri, che ha fatto un lavoro straordinario".



Di sicuro questo acquisto significa una sola cosa: "La Juve punta al sogno di tutti i tifosi juventini: vincere la più grande competizione al mondo, quella che ti identifica, che ti fa fare il salto di qualità, che ti fa ricevere molti soldi e ti permette di moltiplicare il tuo prestigio: la Champions League".