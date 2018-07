Cristiano Ronaldo, Juventus A-Juventus B allo Stadium?

Per la presentazione di Cristiano Ronaldo si era anche pensato ad un evento serale allo Stadium poi, probabilmente per i tempi stretti che non hanno permesso il perfetto coordinamento con la macchina organizzativa e le forze dell'ordine, la Juventus ha preferito la consueta conferenza stampa.



Ma l'amore dimostrato dai tifosi bianconeri quel giorno ha fatto riflettere la dirigenza tanto che - al momento è solo un'ipotesi riportata dall'Ansa - si starebbe pensando di disputare la classica amichevole pre-campionato tra Juventus A e Juventus B non a Villar Perosa ma proprio allo Stadium.



D'altronde per la prima uscita ufficiale di CR7 con la maglia della Juve il paesino sulle montagne della Val Chisone, quattromila abitanti, sarebbe difficile contenere tutto l'entusiasmo dei tifosi, pronti ad arrivare in massa per ammirare (e magari abbracciare a fine partita, visto che di solito la partita si chiude con l'invasione di campo) il Pallone d'Oro.