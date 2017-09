Cristiano Ronaldo, i tuoi superpoteri nascono... a letto

Le grandi partite possono nascere anche a letto: parola di Cristiano Ronaldo. Non siate maliziosi, non stiamo parlando certo di performance amorose ma di sano e piacevole riposo : il famoso - e più volte evocato - sonno ristoratore. Eh già... Perché tra i segreti di CR7 c'è anche questo non trascurabile dettaglio: il dormire bene, dopo allenamenti massacranti e partite di calcio di livello mondiale.



Ronaldo, si sa, cura in maniera maniacale ogni dettaglio e nel suo staff da qualche tempi c'è anche un consulente del sonno. Si chiama Nick Littlehales e la sua specialità è proprio quella di curare al meglio il riposo degli atleti . Anche i ciclisti del Team Sky si sono rivolti a lui, sembra con ottimi risultati. E così Ronaldo ha goduto dei benefici di questa nuova metodologia del sonno.



Sembra infatti che Littlehales abbia completamente ridisegnato le abitudini notturne della stella del Real. Le teorie dell'esperto considerano innaturali le classiche otto ore filate di nanna a favore di cicli di sonno più brevi e ripetuti. Banditi, poi, dalla stanza da letto telefonini ed ogni tipo di apparecchiatura elettronica. Queste le linee guida seguite, cosi almeno pare, dal 4 volte Pallone d'oro. Una cosa è certa... Riposo o non riposo, in campo lui gli occhi li ha sempre ben aperti e non dorme mai...