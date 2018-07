Cristiano Ronaldo, 18,8 milioni di multa: c'è l'ok, niente carcere

Tutto confermato. Come anticipato da El Mundo già lo scorso 15 giugno, Cristiano Ronaldo ha trovato l'accordo col fisco spagnolo, patteggiando una condanna di due anni, con la condizionale, e una multa di 18,8 milioni. Il portoghese, accusato di aver evaso le tasse per 14,7 milioni, eviterà così il carcere e mette fine a una telenovela durata anni e che probabilmente lo ha spinto a dare l'addio al Real Madrid.



Ronaldo aveva raggiunto tempo fa l'intesa con l'avvocatura di Stato, ma mancava ancora l'ok del direttore dell'Agenzia Tributaria. Stando a quanto riferito dall'Efe, la nota agenzia di stampa spagnola, l'ok è arrivato: Ronaldo ha ammesso la propria colpevolezza per quattro reati fiscali, risalenti rispettivamente al 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre l'agenzia tributaria si è rifiutata di commutare i due anni di prigione (che il giocatore della Juve comunque non sconterà) in un'ulteriore multa. In questo modo, se Ronaldo dovesse commettere altri reati simili, scatterà la recidiva e di conseguenza il carcere.