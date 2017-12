Crisi Benevento, Nina Moric scrive a Vigorito: "Vi salvo io"

Zero punti in quattordici giornate, nessuno era mai partito peggio del Benevento nei cinque maggiori campionati europei. La profonda crisi delle Streghe ha toccato da vicino anche Nina Moric, che ha deciso di scrivere una lunga lettera al presidente Vigorito per suggerirgli la propria "ricetta" per la salvezza.

Un elenco molto dettagliato di operazioni da compiere per risollevare le sorti del club: dalla gestione della rosa al mercato, passando per le operazioni di marketing, il tutto sfruttando i suoi contatti in Italia, Qatar, Giordania e Iraq. "Proviamo... tanto peggio di così", scrive la showgirl, che elenca anche tutti i successi personali da lei ottenuti in carriera.

La lista della Moric è molto lunga, i toni sono convincenti, il presidente Vigorito la ascolterà? Lei promette di non volere nulla in cambio, si accontenterebbe del premio salvezza.