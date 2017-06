Crespo: "Higuain? Furbo, serviva più rispetto per i napoletani"

Nel corso di un'intervista rilasciata a "Il Mattino", l'ex attaccante di Inter, Milan e Lazio Hernan Crespo, ha parlato della sfida che vedrà contrapposte Inter e Napoli.



"Quella tra Napoli e Inter è una partita nella quale tutti vogliono avere delle conferme - ha esordito -. Le due squadre stanno cercando la loro strada: una ha cambiato allenatore e l’altra sta superando la doppia assenza della punta, di Higuain prima e Milik poi. Un risultato servirebbe a dare certezze".



A proposito di Higuain, l'argentino è tornato sul trasferimento del bomber dal Napoli alla Juventus, il più discusso dell'estate: "Il Pipita poteva essere più chiaro così come De Laurentiis. Se uno è chiaro con la gente e spiega le cose come stanno tutto diventa più semplice e invece ognuno ha voluto fare il furbetto portando acqua al suo mulino. Cosa che secondo me non si fa, si doveva avere più rispetto peri tifosi e ci si poteva comportare meglio - ha aggiunto -. Allenare il Napoli? Mi auguro non subito perché mi dispiacerebbe per Sarri. Ma detto questo a Napoli ci verrei di corsa anche subito", ha concluso.