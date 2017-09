Così non Var, un enorme passo indietro

Dopo la prima giornata c'erano stati quasi solo elogi, si era parlato di animi più sereni in campo e sugli spalti e di errori ridotti al minimo. Uniche voci fuori dal coro quelle di Mihajlovic ("Siamo stati sfigati") e, soprattutto, di Antognoni e della Fiorentina, che avevano accusato Tagliavento di aver mancato di rispetto al club viola non andando a visionare il monitor nella sfida di San Siro contro l'Inter.

Normali piccoli problemi iniziali, sembrava l'inizio di una nuova era per il calcio, sembrava la fine della moviola, e invece... I tre anticipi della seconda giornata di campionato hanno visto la nuova tecnologia protagonista assoluta e di certo non sono mancati gli errori e le polemiche: a Marassi Banti è stato "costretto" a fischiare un ingiusto rigore contro la Juventus, a Benevento la gioia dei tifosi di casa per il primo storico punto in Serie A è stata spenta con colpevole ritardo, all'Olimpico rigore negato alla Roma e non rivisto, con Di Francesco che nel dopo partita invoca anche quella 'sudditanza psicologica' che speravamo proprio di esserci lasciati alle spalle con il Var: "Non alleno più il Sassuolo " ha dichiarato il tecnico giallorosso.

E sono proprio i protagonisti del calcio che bocciano, quasi all'unanimità, la nuova tecnologia. Perchè se Allegri invoca pazienza, ma sottolinea che le partite in questo modo potrebbero non finire mai, il suo capitano Buffon addirittura parla di "mostro" e pronostica 55 rigori a favore dei bianconeri a fine stagione. Il "calcio da laboratorio" non piace ai protagonisti, gli arbitri sembrano confusi e dopo soltanto tre partite della seconda giornata le polemiche e la moviola sono tornate prepotentemente.

Il Var ha un grosso punto debole, riassumibile con una semplice domanda: che cos'è un errore chiaro? La risposta è impossibile e quindi è impossibile ci sia uniformità. Per il primo big match della stagione il neo designatore Rizzoli aveva scelto il migliore Var su piazza, Orsato, per cui non punire il fallo di Skriniar su Perotti non è un errore chiaro, condizione necessaria per intervenire e suggerire a Irrati una revisione personale. Ci può stare, se il punto è evitare solo gli errori palesi, ma il problema è che a Marassi, invece, sono stati considerati errori chiari i rigori no dati prima al Genoa e poi alla Juve...

Forse ha ragione Massimiliano Allegri, forse ci vuole solo pazienza, ma se non si troverà presto un'uniformità di giudizio la pazienza rischia di finire in fretta. Al contrario delle polemiche.