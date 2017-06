Corsa Champions, sei squadre in nove punti

Sei squadre racchiuse in nove punti, 33 punti in palio, undici scontri diretti (e la Juventus "mina vagante") e due soli posti disponibili: la corsa Champions in serie A è più aperta che mai. La ventisettesima giornata del campionato, nonostante la frenata della capolista, ha messo un ulteriore solco tra la prima della classe ormai lanciata verso il sesto scudetto consecutivo e le altre che, Atalanta a parte - e che comunque non ha perso -, hanno tutte vinto rimanendo nel gruppone che insegue una qualificazione europea. Dalla Roma, a 59 punti, al Milan, a quota 50, ecco cosa dobbiamo aspettarci nelle ultime undici giornate. Chi la spunterà? Clicca e dì la tua!



ROMA 59 punti

Settimana difficile per i giallorossi che con le sconfitte nel derby in Coppa Italia e il ko interno con il Napoli sono sembrati in difficoltà dopo la grandissima parte centrale di stagione. Spalletti ha comunque sei punti di margine sulla sesta anche se le insidie sono due: l'Europa League (doppio scontro con il Lione) e il calendario altalenante con Atalanta (32a), Lazio (34a) e Juventus (36.ma) in casa ma Milan (35a) in trasferta.



NAPOLI 57 punti

Dopo le polemiche post-andata contro il Real Madrid, gli azzurri sono tornati in carreggiata sbancando l'Olimpico, vittoria fondamentale anche per tenere a bada le squadre che dietro premono. Il calendario però non favorisce Sarri perché, Juve al San Paolo a parte, dovrà tornare all'Olimpico (31a) e a San Siro (34a) per giocarsi la Champions. E resta da capire se riuscirà nell'impresa di ribaltare i blancos, a quel punto il doppio impegno diventerebbe davvero esoso a livello di energie psico-fisiche.



LAZIO 53 punti

I biancocelesti sono i più in forma del sestetto e con un Immobile così sembrano non potersi fermare. Il calendario è equilibrato ma non senza insidie: Napoli in casa, il derby e poi l'Inter all'Olimpico alla penultima. D'altro canto, si può dire che Simone Inzaghi ha in mano le carte del proprio destino.



ATALANTA 52 punti

E' da inizio campionato che i bergamaschi si sentono ripetere "tanto prima o poi vi fermerete". E' vero, lo 0-0 con la Fiorentina è un piccolo stop, ma contro l'ottava in classifica e dopo una buona prestazione: legittimo che Gasp continui a sperare. Se ne saprà di più dopo la 32.ma giornata dopo aver sfidato Inter e Roma in trasferta, se i nerazzurri saranno ancora in corsa allora nessun sogno gli sarà precluso.



INTER 51 punti

La forza di Pioli (che dopo il Cagliari ha detto "basta vincerle tutte, possiamo perderne anche una") è il calendario, che propone quattro scontri diretti di cui tre in casa: Atalanta la prossima giornata, Milan alla 32.ma e Napoli alla 34.ma. Sbagliare anche solo uno di questi tre appuntamenti chiuderebbe le chance Champions ma, vincendoli, candiderebbe Icardi & co. come principale antagonista di Roma e Napoli.



MILAN 50 punti

I rossoneri partono dietro nella corsa alla grande Europa e hanno tre partite difficili fuori casa: Juventus nel prossimo turno (in 4k su Premium), Inter (ma è un derby...) alla 32.ma e Atalanta alla 36.ma. In mezzo anche la Roma in casa, alla 35.ma. Sembra la squadra messa peggio in ottica Champions ma se c'è una cosa che la squadra di Montella ha insegnato in questa stagione è che non molla mai.