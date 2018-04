Corriere della Sera: "Milan, fallisce la società di Li"

Dopo che lo scorso mese il Corriere della Sera aveva parlato di insolvenza di alcune aziende cinesi che farebbero capo a Li Yonghong costringendo il presidente del Milan a replicare a muso duro con un comunicato, il quotidiano milanese adesso rilancia. In una nuova puntata della loro inchiesta in edicola questa mattina, Milena Gabanelli e Mario Gerevini parlano di nuovi problemi che potrebbero sorgere per il club rossonero dal fallimento di una società che sarebbe del numero uno rossonero, la Jie Ande. "Il tribunale del popolo di Shenzhen ha infatti ufficialmente dichiarato fallita la Jie Ande - si legge - che è il principale azionista con l’11,4% di un’azienda quotata alla Borsa di Shenzhen ed era accreditata come la società più importante e più liquida tra quelle indicate nel curriculum ufficiale del finanziere cinese residente a Hong Kong". Il Corriere della Sera solleva altri dubbi, arriverà anche un'altra risposta ufficiale di Li Yonghong?