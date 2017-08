Conti: "Milan, sono un terzino aggressivo. Pure troppo"

Andrea Conti è uno dei tanti volti nuovi del Milan: è arrivato portando in dote gli 8 gol segnati nella scorsa stagione con la maglia dell'Atalanta, così le aspettative sono alte, anche per lui che è un terzino destro. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport.



"Essere qui è il coronamento di un sogno. Io ho voluto e qui al Milan mi hanno voluto più di tutti. Per me era fondamentale essere protagonista di un progetto così importante: riportare questo club ai vertici del calcio. È una bella sfida, più unica che rara. Il Milan è il sogno di ogni bambino. Gli 8 gol all'Atalanta? Sicuramente sono stato agevolato dal fatto che ho giocato più avanzato, a centrocampo. Tornando alla difesa a 4 non so se riuscirò a ripetermi su questi livelli. Comunque ho una chiara propensione al gioco d'attacco, mi spingo spesso in avanti. Questa è sicuramente la mia principale caratteristica. Non riesco ad essere passivo, preferisco essere aggressivo. Forse molte, troppe volte lo sono anche troppo. Ma questo è il mio modo di giocare. Sono per il pressing offensivo, più da attaccante che da difensore".



"Nel mio ruolo ho sempre ammirato Dani Alves e Sergio Ramos quando giocava da terzino. Mi sono ispirato, anche perché più vicini alla mia realtà a De Sciglio e Darmian. Li ho sempre seguiti con grande attenzione. Sicuramente devo migliorare nella fase difensiva, nelle diagonali, nella postura del corpo nell’uno contro uno. E poi devo stare più attento quando protesto, quando c’è qualcosa che non mi va bene. Reagisco, non riesco a trattenermi. Devo cercare di non prendere troppe ammonizioni. Sul cross, non ho i piedi di Rodriguez. Insomma, ho ancora tanto da imparare. Obiettivi personali? I Mondiali del 2018. Nella passata stagione ero concentrato sull’Europeo Under 21. Adesso voglio conquistare la maglia azzurra prima possibile".