Conti: "Ho trovato un Milan migliore di quello che avevo lasciato"

Andrea Conti è rientrato ad allenarsi in gruppo da una decina di giorni, segno che l'infortunio al legamento crociato di sei mesi fa è archiviato: "Spero di poter essere sul campo l'arma in più in questo finale di stagione - le sue parole a Milan Tv -. Sto bene, miglioro di giorno in giorno e, anche se non sono ancora al 100% e pronto a giocare da titolare, dopo la sosta potrò giocare spezzoni di partita".



L'esterno, raccontando le prospettive di fine stagione, è sembrato lanciare una frecciata a Vincenzo Montella: "Ad essere sincero ho ritrovato un Milan diverso e migliore rispetto a quello che ho lasciato. Gattuso sta dimostrando di essere molto preparato. Qualificazione in Champions League? Ci credevo anche quando c'erano più punti di distacco, le nostre principali rivali sono Inter e Lazio".



Infine, buone sensazioni sulla nuova Italia di Luigi Di Biagio: "Bisogna solo pensare a ripartire senza pensare al passato, ho la convinzione che ci sia un gruppo valido, soprattuyto come giovani".