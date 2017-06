Conte e il diluvio di Perugia: "Non ho dormito per 6 giorni"

Il Chelsea sta dominando la Premier League e ha accumulato una buona dose di punti di vantaggio sulle dirette rivali, comprese Manchester City e Tottenham. Ma non dite ad Antonio Conte che ha il titolo in tasca perché la sua ansia da rimonta potrebbe aumentare di brutto. Eh già, a quanto pare quanto accadde nel 2000 non sparirà mai dall'attuale tecnico dei Blues, all'epoca un calciatore della Juve che si vide rosicchiare ben 8 punti dalla Lazio nel finale di stagione.



"Quando perdemmo lo scudetto all'ultima partita contro il Perugia - ha ricordato Conte in conferenza stampa - io ero il capitano e ricordo tutto molto bene. Dopo quella partita dovetti partire con la Nazionale per l'Europeo e non dormii per sei giorni perché per me fu uno shock incredibile perdere quel titolo". Era il 14 maggio del 2000: la Juve aveva ancora due punti di vantaggio sulla Lazio e affrontava un Perugia ormai già salvo. Un temporale pazzesco si abbatté sulla città umbra, il secondo tempo cominciò con oltre un'ora di ritardo e i bianconeri subirono il gol di Calori che condannò Ancelotti e la sua squadra.