Commozione Bonucci: "Il gol per i miei figli Matteo e Lorenzo"

Subito dopo la vittoria sul Napoli Leonardo Bonucci si è fermato davanti alle telecamere di Premium per un commento a caldo sul match e, con gli occhi lucidi per le lacrime, ha spiegato la sua esultanza: "Il mio primo gol stagionale? Ci tenevo tanto, perché ho passato un momento duro ma ho trovato la forza di andare avanti in maniera positiva grazie alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene. Il gol è una dedica per i miei due figli, Matteo e Lorenzo. Ringrazio anche i tifosi, li ringrazio per la spinta che mi hanno dato: li voglio sempre così carichi" ha detto Bonucci.

"Avevo previsto il gol di Higuain? Sì, l’avevo detto prima della gara, sono stato bravo a leggere il futuro. Fortunatamente quest’anno gioca con noi e i campioni decidono queste partite. Bravo Gonzalo - ha detto il difensore bianconero, che poi si è soffermato anche sulla partita: “Questi 3 punti contano tantissimo perché mandiamo il Napoli a meno 7 e teniamo le distanza dalla Roma. Non abbiamo fatto una grande partita, complimenti al Napoli, ma quello che contava era ritrovare quella cattiveria nei match importanti e stasera l’abbiamo fatto, abbiamo lottato e rincorso. Ci prendiamo la vittoria e l’atteggiamento. Juve brutta ma vincente? Non mi interesse, basta vincere, l’obiettivo è quello di essere competitivo. In campo europeo servirà il gioco e arriverà, ma se partiamo da questo spirito siamo a buon punto".