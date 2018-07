Come giocherebbe la Juve con CR7? Le tre ipotesi tattiche

Esce Gonzalo Higuain... Entra Cristiano Ronaldo. Idealmente, quello che sta per succedere dalle parti di Torino: saluta il centravanti da 90 milioni, arriva quello da 100 (almeno), +30 netti a stagione e le cifre non rendono del tutto l'idea della portata tecnica e mediatica dell'operazione.



L'attaccante che non invecchia mai, e che dopo il compimento dei 30 anni ha continuato a viaggiare ad una media superiore al gol per partita, è pronto a prendersi il numero 7 e un ruolo centrale nella nuova Juve che insegue la Champions League: guardate che attacco, in questo 4-3-3: lui in mezzo con Dybala a inventare e Mandzukic a fare il solito prezioso lavoro nelle due fasi, oppure Douglas Costa e Bernardeschi a sfornare assist per il portoghese. Soluzione, questa, che prevede un centrocampo a tre con Pjanic, Emre can e Matuidi.

Ma se il bosniaco fosse sacrificato per finanziare l'operazione CR7, ecco il 4-2-3-1 con Emre Can e Matuidi davanti alla difesa, Ronaldo centravanti e dietro di lui l'imbarazzo della scelta... Due ipotesi che partono dal presupposto di CR7 prima punta, secondo quella che è stata la sua evoluzione negli anni.



​Il portoghese però ha un fantastico passato da ala che potrebbe dare ad Allegri anche altre opzioni, e a madrid ha diviso il peso dell'attacco con Benzema o Bale con Isco mezzapunta. Soluzione riproponibile anche in bianconero con la coppia Ronaldo-Mandzukic e Dybala alle loro spalle, più un centrocampo con la regia di Emre Can o Pjanic e la corsa di matuidi, senza dimenticare che c'è sempre Khedira, seppur apparentemente involuto tra stagione appena passata e mondiale.