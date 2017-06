Colpo di scena: l'Inter esonera Pioli, squadra affidata a Vecchi

Colpo di scena in casa Inter. Alle 22.30 la società nerazzurra ha comunicato con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale di aver esonerato Stefano Pioli: "Internazionale Milano comunica di aver sollevato l'allenatore Stefano Pioli ed il suo staff tecnico dalla guida della prima squadra. L'Inter ringrazia Stefano ed i suoi collaboratori per la dedizione ed il duro lavoro svolto per il Club durante gli ultimi sei mesi di quella che si è rivelata una stagione difficile. L'attuale tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, è stato incaricato della gestione della prima squadra con effetto immediato e per le tre partite stagionali ancora da giocare. La società inizierà fin da ora a lavorare in vista della prossima stagione sportiva".



Fatali per il tecnico le 5 sconfitte e i 2 pareggi nelle ultime 7 giornate di campionato. La squadra è stata affidata per le ultime tre giornate di campionato all'allenatore della Primavera Stefano Vecchi.



Pioli era arrivato sulla panchina dell'Inter il 9 novembre per risollevare il gruppo dopo il pessimo avvio con De Boer. L'ex tecnico della Lazio ha esordinato nel derby con il Milan (2-2) e complessivamente in 23 partite di campionato ha collezionato 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Il 12 marzo, data dell'ultimo successo (7-1 all'Atalanta) i nerazzurri erano in corsa per il terzo posto prima di crollare in maniera verticale fino a scivolare al settimo posto, fuori anche dalla Zona Europa League.



L'INTER COME LA JUVE NEL 2010...

Il 28 aprile 2010 l'Inter perdeva 1-0 a Barcellona guadagnando l'accesso alla finale di Champions League (poi vinta contro il Bayern Monaco). Nella stessa giornata il sito ufficiale della Juventus annunciava alle 19 il ribaltone societario con il ritorno di un Agnelli (Andrea) alla presidenza. A distanza di 7 anni, mentre la Juve era impegnata nella semifinale di ritorno di Champions con il Monaco, l'Inter ha comunicato il cambio in panchina restituendo per così dire il favore ai rivali...