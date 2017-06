Closing Milan, si va verso un'ulteriore proroga di un mese

A tre giorni dalla data fissata per l'assemblea dei soci e per il passaggio di proprietà del Milan alla cordata cinese guidata da SES, si va verso un ulteriore proroga di 30 giorni con il versamento di un'altra caparra, dopo le prime due, da 100 milioni di euro.



In queste ore gli advisor di Fininvest e degli investitori cinesi si sono confrontati per cercare di trovare una soluzione perché Sino-Europe Sports avrebbe difficoltà nel reperire la somma rimanente di 320 milioni di euro, necessaria per ultimare il passaggio di proprietà del club rossonero. Fininvest resta comunque fiduciosa sull'esito positivo del closing entro il mese di marzo.