Closing Milan, si va verso lo sblocco dei capitali cinesi

Nei giorni scorsi non c’è stato nessun incontro tra Silvio Berlusconi e una delegazione della cordata Sino Europe Sports. La smentita arriva direttamente da Fininvest che nega con forza la ricostruzione fornita da alcuni organi di stampa, secondo cui la cordata cinese avrebbe chiesto ed ottenuto un contatto diretto con il presidente rossonero per avvisarlo sui problemi nel raccogliere i soldi necessari per il closing entro il 13 dicembre.



Nel calcio, così come negli affari, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Lo ha ammesso anche lo stesso Berlusconi, citando il gioco da tavola per eccellenza, il Monopoli. Ma in questo momento da Fininvest continua a filtrare ottimismo sulla chiusura della trattativa per la cessione della società rossonera entro i tempi previsti, ottimismo lasciato trapelare anche da Sino Europe.



Notizia dell'ultima ora: si parla di una inversione di tendenza rispetto agli ultimi giorni quando sembrava piu probabile il piano B, cioè un finanziamento da banche europee necessarie per il closing. Invece, oltre che da Fininvest, anche dalla Cina le ultime indiscrezioni parlano della concreta possibilità che arrivino presto le autorizzazioni per un traferimento di denaro appunto dalla Cina: importante risvolto per conoscere l'elenco degli investitori. In caso di piano B uscirebbe solo il nome del già noto Yonghong Li, in caso contrario, certamente all'atto del closing e magari qualche giorno prima, sarebbe reso noto il nome di tutti gli investitori.



Nessuna particolare reazione da parte di Sino Europe dopo le parole di domenica scorsa del presidente rossonero, anzi il gruppo cinese continuerà a operare perche Silvio Berlusconi assuma la carica di presidente onorario del futuro Milan, una figura che per esperienza e carisma viene ritenuta fondamentale per raggiungere nuovi succesi. Intanto Marco Fassone, nel suo ruolo di ad in pectore, continua nei suoi giri esplorativi insieme a Massimiliano Mirabelli: tappa a Lisbona per Sporting-Real Madrid.

Carlo Pellegatti & Simone Cerrano