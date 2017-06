Closing Milan, si va verso la proroga a fine marzo

Un altro piccolo passo avanti verso il closing: dalla Cina arrivano segnali positivi e soprattutto i documenti che occorrono a Fininvest per concedere altro tempo ai gruppi interessati al Milan per la chiusura dell'affare.



Si va verso un accordo, dunque, tra Fininvest e Sino-Europe Sports per un ulteriore slittamento a fine marzo del closing per la cessione del Milan. Secondo quanto filtra da fonti vicine alla trattativa, Fininvest e i suoi consulenti parrebbero rassicurati dall'ulteriore documentazione ricevuta nei giorni scorsi sulla consistenza patrimoniale di Yonghong Li e la struttura finanziaria dell'operazione. Una firma sul nuovo accordo sarebbe attesa a cavallo del fine settimana, col versamento di una terza caparra da 100 milioni.



Secondo fonti vicine alla trattativa, anche da parte dei soggetti bancari italiani coinvolti ci sarebbe un generale nulla osta a procedere, dal momento che i pagamenti fin qui effettuati dagli investitori cinesi sono sempre stati realizzati tramite banche riconosciute. Fininvest e Ses - spiegano le stesse fonti -, tramite i rispettivi consulenti, stanno quindi ultimando la stesura del testo finale dell'accordo che prevede lo slittamento del termine per il closing a fine marzo, a fronte di un'ulteriore caparra di 100 milioni. La scadenza per il versamento di questa somma al momento sarebbe ancora prevista per domani anche se, a quanto si apprende, un eventuale slittamento per ragioni pratiche del bonifico all'inizio della settimana prossima non viene considerata un'eventualità da escludere.



La data del closing era in realtà stata fissata per venerdì 3 marzo, poi sono emersi degli intoppi che hanno impedito ai futuri proprietari del club rossonero di versare i soldi necessari, i 320 milioni che rimangono per l'acquisizione del club (dopo i 200 di caparra già elargiti) e i 100 che occorrono per la gestione della società stessa. I nuovi sviluppi, comunque, danno fiducia in tal senso.