Closing Milan, rinvio plausibile. Ma Fininvest aspetta una comunicazione formale

La data del 13 dicembre rimane. Fininvest e Milan stanno lavorando all’assemblea societaria che, nelle aspettative iniziali doveva votare l’avvicendamento del consiglio d’amministrazione e la cessione societaria.



Il gruppo cinese Sino-Europe non ha ancora formalmente chiesto un rinvio del closing ma si fa strada l’ipotesi che l’operazione possa slittare di settimane. All’eventualità ha aperto anche il presidente Silvio Berlusconi, di un mese o mese e mezzo, ma in via Paleocapa si attende una richiesta formale al massimo entro una settimana.



Se nello stesso arco temporale dovesse venire svelata anche la composizione del gruppo, la comunicazione sarebbe più che mai gradita a Fininvest, che non ha richiesto il versamento di una ulteriore caparra al gruppo cinese ma attende di verificare a questo stadio della trattativa la consistenza patrimoniale degli investitori per capire se una eventuale proroga sia legata solo a impedimenti nella circolazione di capitali o altre ragioni.



Quel che è certo è che Marco Fassone, ad in pectore, nelle scorse ore si è recato in Fininvest, ma non è stata la prima volta. Sul tavolo questioni gestionali e di sponsorship. Ma il mercato di gennaio si avvicina, una co-gestione in stile estate 2016 è plausibile. A meno di un coup de theatre al 13 dicembre, cui a questo punto credono in pochi.

Dario Donato