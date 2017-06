Closing Milan, martedì si decide sulla proroga a fine febbraio

Dopo il comunicato con cui Fininvest e Sino-Europe Sports hanno chiarito come la cessione del Milan stia avvenendo in un clima di serenità, martedì si capirà se la possibilità (già paventata negli scorsi giorni da Silvio Berlusconi) che ci sia uno slittamento della data del 13 dicembre possa divenire realtà.



Gli accordi, infatti, prevedono che se entro quel giorno arriverà la parte mancante dei soldi che la cordata cinese deve versare, allora il 13 dicembre avverrà il closing. In caso contrario, previa nuova caparra di 100 milioni di euro, si prorogherà la data al massimo entro fine febbraio per consentire a SES di ottenere l'autorizzazione dello sblocco dei capitali da parte del governo cinese.