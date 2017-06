Closing Milan, la svolta di Yonghong Li

Il dato è di fatto. La raccolta dei fondi necessari a rilevare il Milan è stata completata. Il dado è tratto? No, ma la soluzione alla closing-novela non è mai parsa cosi vicina. Il club potrebbe passare di mano ad aprile. Con un'assemblea in prima convocazione il 14, il giorno prima del derby, e una seconda da stabilire ma che potrebbe essere quella decisiva.



L'operazione ha cambiato struttura e geografia: quel che rimane dell'evaporata SES è Yonghong Li, che del resto già era il capocordata, ma ora prosegue la scalata da solo, partendo questa volta dal Lussemburgo con un nuovo veicolo neo-costituito: Rossoneri Sport Investment Lux. Il funding è stato completato, cioè tutti i fondi sono stati raccolti e le norme restrittive cinesi sull'espatrio dei capitali paiono dribblate.



L'assist al dribbling è arrivato da un fondo statunitense con base anche a Londra, Elliott Management Corporation, che ha garantito un prestito allo stesso Li attraverso la Rossoneri Lux per arrivare a chiudere l'operazione. Dopo settimane di attesa, rinvii tecnici e interrogativi, da Fininvest filtra ottimismo. Anche se l'ultima parola spetta sempre al presidente Silvio Berlusconi che, una volta conclusa la trattativa, potrà sciogliere definitivamente la riserva sulla sua eventuale presidenza onoraria.