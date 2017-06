Closing Milan: "Il versamento della seconda caparra slitterà a martedì"

Slitterà molto probabilmente di alcune ore il versamento della seconda caparra da 100 milioni di euro che i cinesi di Sino Europe Sports avrebbero dovuto effettuare entro oggi per prorogare al 3 marzo il closing per l'acquisto del Milan. E' quanto si apprende da fonti dell'Ansa vicine alla trattativa, secondo cui la somma dovrebbe risultare accreditata sui conti Fininvest solo nella mattinata di martedì. Lo slittamento, secondo quanto filtra, sarebbe dovuto a problemi tecnici nel trasferimento dei fondi, legati anche alla differenza di fuso orario.

COMUNICATO FININVEST SULL'ASSEMBLEA DEL 13 DICEMBRE

"In relazione all’assemblea della controllata AC Milan, che si terrà in seconda convocazione domani 13 dicembre 2016 alle ore 10.30 presso Casa Milan, Fininvest S.p.A. ribadisce che – come ampiamente riportato dagli organi di informazione – in considerazione del fatto che gli organi sociali di AC Milan sono e restano nella pienezza del loro incarico, non intende assumere alcuna deliberazione sui 2 argomenti all’ordine del giorno".