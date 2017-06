Closing Milan entro inizio marzo, dai cinesi nuova caparra di 100 milioni

Come da anticipazioni di qualche giorno fa, il closing Milan vedrà un altro slittamento, al massimo entro tre mesi. Un comunicato congiunto tra Fininvest e Sino Europe Sports ha chiarito la posizioni delle parti in vista della cessione della società rossonera: "Raggiunto un accordo di proroga che fissa il closing al massimo entro il 3 marzo 2017". Per questo motivo, la cordata cinese si impegna ad accreditare "un'ulteriore caparra di 100 milioni di euro dopo i 100 già versati al momento della compravendita". Infine, recita ancora la nota ufficiale, la gestione del club in questo periodo di interregno continuerà "a basarsi sul principio di condivisione delle scelte".



Per far sì che il closing avvenga entro il 3 marzo, le autorizzazioni necessarie al processo dovranno necessariamente arrivare entro il 28 febbraio per precisi tempi tecnici. Il 13 dicembre ci sarà comunque l'assemblea dei soci già prevista, dato che non è annullabile per obblighi di legge, ma non succederà nulla (cda e cariche nel Milan rimarranno invariate). La nuova assemblea andrà convocata 15 giorni prima del closing, quindi intorno al 20 febbraio.

IL COMUNICATO UFFICIALE