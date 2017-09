Cina, Milan e Inter non sfondano

L’edizione odierna di Repubblica riporta un sondaggio condotto in Cina dall’agenzia di marketing sportivo 'Mailman' che inquieta Inter e Milan. Dal sondaggio emerge infatti che al momento rossoneri e nerazzurri non hanno ancora conquistato una grande fetta del pubblico cinese, che, come sappiamo, è uno degli obiettivi principali delle società, che fondano sulle rispettive proprietà cinesi la capacità di penetrare con successo nel mercato del Paese più popolato al mondo.

Stando al sondaggio, i tifosi cinesi preferiscono Manchester United e Real Madrid, (soprattutto per le stelle che ci giocano e non per la tradizione del marchio), mentre la prima delle italiane è la Juventus, in settima posizione nella classifica dei team preferiti dai cinesi. Il pericolo per le società milanesi, Milan in primis, è quindi quello di sovrastimare gli introiti potenziali provenienti da quel mercato e per questo motivo i rossoneri rischiano di dovere rivedere al ribasso (da 50 a 32 milioni) la cifra indicativa del fatturato “cinese” nel voluntary agreement da sottoporre all’Uefa.