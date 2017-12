Chievo, via libera al tesseramento di Musa Juwara

Ha vinto il Chievo, ha vinto Musa Juwara (e la sua famiglia) ma soprattutto ha vinto il calcio. Da Potenza, come raccontato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, arriva la bella notizia del via libera della Figc per il tesseramento del 16enne gambiano: Musa era stato bloccato da una norma applicata in modo legale ma fin troppo stringente, quella che prevede l'impossibilità di tesserare minori extraeuropei non accompagnati dai genitori.



Musa Juwara (nelle foto di calciogiovanilebasilicata.it), infatti, era arrivato in Italia senza genitori su un barcone nel 2016 per poi essere trasferito vicino a Potenza. Qui ha iniziato ad allenarsi con la Virtus Avigliano il cui allenatore lo ha preso subito a cuore, fino ad invitarlo a casa per poi diventarne tutore assieme alla moglie e ai due figli che lo hanno accolto con un fratello.



È una svolta decisiva per il classe 2001 che porta la formazione del Virtus Avigliano a vincere il campionato regionale Allievi della Figc e a vedere il suo nome circolare tra squadre sempre più prestigiose che gli offrono la possibilità di crescere professionalmente. Musa, assieme alla nuova famiglia, sceglie quindi il Chievo, ambiente perfetto per avvicinarsi al grande calcio e crescere anche sotto il profilo scolastico ed educativo.



Quando tutto sembra fatto, la Figc ne blocca il tesseramento per quella famosa norma (pensata a tutela dei minori, per evitare che agenti senza scrupoli reclutino giovani tra le favelas di mezzo mondo smembrando famiglie ma il caso di Musa è ben diverso) ma ancora una volta la moglie del suo primo allenatore, Loredana Bruno, non si arrende, fa causa assieme all'avvocato Vittorio Rigo e il Tribunale di Potenza le dà ragione: il sogno di Natale di Musa Juwara si è avverato, la serie A si avvicina.