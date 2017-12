Chievo, Sorrentino: "Sui social mi hanno augurato la morte"

Stefano Sorrentino è stato l'eroe del Chievo nella partita contro la Roma: lo 0-0 finale è dovuto in larga parte ai miracoli sulle conclusioni dei giallorossi anche se questo, ovviamente, non ha fatto piacere ai tifosi avversari. Un conto è la rabbia calcistica, un conto le minacce. Sorrentino, infatti, ha raccontato al Corriere di Verona cosa è successo nelle ore successive al match: "Alcuni tifosi della Roma mi hanno minacciato di morte o augurato di tutto, i social bisogna saperli usare perché c'è tanto odio".



Gli avversari sul campo, invece, gli hanno reso l'onore delle armi: "A fine partite mi sono scambiato la maglia con Florenzi, che conosco bene. Mi ha lanciato la sua maglia e mi ha detto: toh Jascin, para pure questa!".



Il portiere dei veneti torna sul miracolo che ha bloccato il primo gol giallorosso di Schick: "Palla deviata, l'unica soluzione era quella mezza rovesciata. È uscito il mio lato folle, come Ed Warner di Holly e Benji".