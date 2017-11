Chievo, Sorrentino risponde a Sarri: "Ostruzionismo? C'è un regolamento"

Stefano Sorrentino risponde a Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli dopo il pareggio 0-0 al Bentegodi aveva accusato il Chievo di fare ostruzionismo: "Ci sono squadre che si possono permettere cinque giocatori in terra con cinque massaggiatori e perdere tempo: non penso che questo sia un bel servizio al calcio".



A Radio 24 è arrivata la replica del portiere dei veneti: "C'é un regolamento, ci sono dei minuti da recuperare ogni volta che entrano i sanitari e sta all'arbitro dare il recupero giusto. Nel secondo tempo il direttore di gara ha concesso 5 minuti, non mi sembra che ci siano state queste grandi interruzioni".



L'estremo difensore ha poi analizzato il match: "Sapevamo di incontrare una squadra fortissima, una squadra con tanti campioni, una squadra fuori dalla media di 3.2 gol a partita e noi ieri per fortuna siamo riusciti a fermarli facendo un punto importante. Per arrivare al nostro scudetto, vedere la salvezza, dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione, quindi ben venga il bello e buon catenaccio".