Chievo, Sorrentino: "Hai perso la schedina? Ti regalo i guanti della tigre"

Sarà anche uno squilibrato, come si è autodefinito Stefano Sorrentino, di sicuro non è uno banale. Non solo per le prodezze a ripetizione che compie in campo, come quelle che hanno fermato la Roma, ma anche per i gesti fuori dal campo. Dopo lo 0-0 strappato dal Chievo contro i giallorossi, il portiere avrà dovuto rispondere a centinaia di sms di complimenti, ma ha trovato anche il modo di andare su Facebook e rispondere a un utente che lo aveva chiamato in causa sulla pagina Facebook della Gazzetta dello Sport.



"Quali superpoteri ha per farmi perdere matematicamente tutte le schedine?", si domandava Salvo. Chiedeva anche chi potesse metterlo in contatto col giocatore, ha risposto lo stesso Sorrentino: "Nessun superpotere. Solo tanto amore per il mio lavoro, passione e sudore. Per farmi perdonare, Salvo, ti invito a vedere una partita del Chievo dove vuoi tu e sarò felice di regalarti i miei guanti della Tigre. Accetti?". Beh, secondo voi Salvo cos'ha fatto? "Come posso contattarti?". A quel punto Sorrentino gli ha consigliato di scrivergli in privato e il resto lo scopriremo in seguito.