Chievo, Sorrentino festeggia 15 anni di serie A con un occhio nero

Lecce-Torino nel 2001, Chievo-Sampdoria oggi: Stefano Sorrentino festeggia 15 anni di serie A con una simpatica iniziativa social e... con un occhio nero. Il portiere 37enne ha lanciato su Twitter l'hashtag #incampoconste: i migliori tweet verranno stampati sui polsini dei guanti con cui Sorrentino scenderà in campo nelle prossime partite di serie A, si parte con la frase: "Sei un esempio di padre e uomo di sport".



Ma non è l'unico "regalo" ricevuto dall'estremo difensore del Chievo, visto che su Instagram ha mostrato l'occhio nero che Castro gli ha fatto in allenamento con una pallonata al volto. Meglio i tweet.

L'INIZIATIVA SOCIAL