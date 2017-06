Chievo, Maran: "I primi due gol sono stati delle mazzate"

Al termine della sconfitta, per 3-1, nel posticipo contro il Milan, l'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Nel primo tempo abbiamo fatto la gara che volevamo, siamo stati pericolosi e non abbiamo sofferto. Poi il gol preso nel finale è stata una mazzata che abbiamo subito all’inizio della ripresa dove abbiamo preso la seconda mazzata. Abbiamo reagito, potevamo anche pareggiare e poi è arrivato il loro terzo gol che è un po’ lo specchio di questa giornata. La classifica rimane positiva? Non dobbiamo guardare la classifica, dispiace perché volevamo essere protagonisti della gara e lo siamo stati per quasi tutto il primo tempo".



Il tecnico gialloblu continua a soffermarsi sul match: "Abbiamo preso due gol nei primi due tiri in porta subiti. Siamo rammaricati per i primi due gol presi e poi per il fatto che abbiamo creato tanto ma siamo stati poco pericolosi, potevamo finalizzare di più. Sentivamo il profumo d’Europa prima di questa sfida? Noi dobbiamo guardare il nostro campionato, sapevamo di essere degli intrusi in alto ma questo non vuol dire che non dobbiamo giocarcela in ogni gara. Perché Inglese invece di Meggiorini? Perché è più prima punta e ci poteva dare un punto di riferimento d’avanti. Volevamo portare molti giocatori in area, questo è il calcio che stiamo cercando di fare e che fino adesso ci ha fatto fare bene".