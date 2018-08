Chievo-Juventus, protesta degli ambulanti: "Sgombero troppo anticipato"

Oggi alle 18 Cristiano Ronaldo debutterà nel campionato italiano nella gara Chievo-Juventus. Ma, come riporta l'Ansa, ci sono già le prime proteste: quelle dei commercianti ambulanti del mercato sul piazzale del Bentegodi, 'sacrificati' all'imponente macchina della sicurezza per gli oltre 30mila attesi allo stadio, che dovranno sgomberare con le bancarelle in largo anticipo.



Come tradizione, infatti, ogni sabato i 225 banchi occupano l'anello attorno al Bentegodi, che oggi dovrà essere liberato entro le ore 13. "Questo significa che dovremo cominciare a smontare i banchi già alle 11,30 - lamentano i commercianti - e tutto ciò per una partita che comincerà alle 18".



"Con l'amministrazione precedente, di Tosi - aggiungono - avevano raggiunto un accordo per sgomberare il mercato alle 14 quando le partite iniziavano alle 15. Per la gara di Cristiano Ronaldo ci costringono a liberare tutto molto prima, con gravi ripercussioni per le nostre attività economiche, tenuto conto che il mercato dello Stadio a Verona è uno dei più frequentati. Anche il nostro lavoro deve essere tutelato".