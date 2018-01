Chievo-Juve, Cacciatore si scusa: "Errore enorme"

Ha fatto molto rumore la plateale 'citazione' di Mourinho del difensore del Chievo, Fabrizio Cacciatore, che durante il match con la Juventus ha esibito il gesto delle manette. Il giocatore, che protestando in quel modo ha lasciato i suoi in 9 e ha spalancato la strada della vittoria ai bianconeri, ha voluto scusarsi via Instagram con compagni e tifosi per il proprio gesto: “Un errore enorme, un esempio che un professionista non dovrebbe dare”.

Le manette inoltre potrebbero costare molto care a Cacciatore, che per il suo gesto plateale ora rischia ben tre turni di squalifica (salterebbe le gare con Atalanta, Genoa e Cagliari). Oltre a uello di Mourinho nel 2010 contro la Sampdoria, c’è infatti anche un altro precedente: nel 2016 Lorenzo Tonelli fu espulso per aver effettuato il gesto delle manette davanti alle telecamere e fu fermato per tre turni.