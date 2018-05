Chievo, Giaccherini punge Sarri: "Non ha mai vinto nulla

Emanuele Giaccherini all'attacco di Maurizio Sarri dopo la non felice esperienza a Napoli. "La città è meravigliosa, la più bella del mondo, ma ero depresso perché le cose non andavano bene per me in squadra. Con De Laurentiis ho sempre avuto un bel rapporto, lui ha voluto che restassi anche negli scorsi mesi perché mi riteneva importante per lo spogliatoio. Il mister invece ha fatto altre scelte. Io non ho mai fatto polemica ma non è facile allenarsi sapendo di non giocare" evidenzia il centrocampista del Chievo in un'intervista a Radio Crc.



"Quando si allena una grande squadra - prosegue Giaccherini - l’importante è gestire le forze, basta vedere cosa fa la Juventus: non è necessario spremere sempre i soliti giocatori. A gennaio ho detto che il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto ma se davvero l’ha perso a Firenze in albergo vuol dire che in realtà non era pronto per vincerlo davvero".



Quindi la stoccata all'ex Empoli dopo il cambio sulla panchina azzurra: "Ancelotti? La sua carriera parla per lui, ovunque sia stato ha vinto e ha dato una grande mentalità, la stessa che ora serve al Napoli. Sarri ci ha provato ma non ha mai vinto nulla. Con Ancelotti si può aprire un ciclo".



Infine, sul proprio futuro: "Voglio restare al Chievo e chiudere a Verona la mia carriera, ho trovato un ambiente ideale".