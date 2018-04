Chievo, esonerato Maran: al suo posto Lorenzo D'anna

A tre giornate dalla fine del campionato salta un'altra panchina in Serie A. Dopo il pesante ko dell'Olimpico contro la Roma il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, ha deciso l'esonero di Rolando Maran, che lascia dunque Verona dopo quattro stagioni. Curiosamente il tecnico di Trento, che arrivò in gialloblu al posto di Eugenio Corini dopo un Roma-Chievo 3-0 dell'ottobre del 2014, è stato esonerato proprio dopo una partita con i giallorossi. Il Chievo dopo un ottimo avvio di stagione ha collezionato soltanto tre vittorie da novembre a oggi, facendosi risucchiare in una pazza lotta per non retrocedere: il compito di provare a salvarlo passa adesso a Lorenzo D'Anna, che sarà promosso dalla Primavera. L'ex difensore è una vera bandiera del Chievo, ha giocato in gialloblu dal 1994 al 2007 collezionando oltre 350 presenze e segnando anche 17 gol.