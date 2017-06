Chiellini, applauso ai tifosi del Napoli: "Grande civiltà"

C'era grande preoccupazione per quanto sarebbe potuto succedere a Napoli e al San Paolo in concomitanza con il ritorno in Campania di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus, ma per fortuna si è rivelata assolutamente eccessiva.

La partita è scivolata via tranquilla e senza polemiche e il giorno dopo Giorgio Chiellini ha voluto fare i complimenti agli avversari, tifosi inclusi: "Quando il Napoli gioca così è difficile da affrontare - ha detto il difensore - Ha messo in difficoltà anche il Real Madrid. Siamo una squadra matura e dobbiamo capire che non sempre si può fare quello che si vorrebbe. Sicuramente ci è mancata qualche ripartenza ed un po di lucidità". E poi ancora: "E' stata la partita più tranquilla degli ultimi dodici anni a Napoli, va fatto un plauso ai tifosi che si sono limiti a contestare civilmente, solo con i fischi. Anche per merito delle forze dell'ordine".

Chiellini poi conclude guardando con ottimismo la partita di Coppa Italia che si disputerà tra due giorni: "In questa partita non potevamo essere al massimo anche perché molti giocatori rientravano dalle nazionali e non erano al 100%. Qualche giocatore cambierà da ambo le parti, ma le squadre sono quelle. Speriamo di essere un pochino più propositivi e di creare qualche pericolo in più".