Chelsea, David Luiz al Napoli per liberare Sarri

Maurizio Sarri studia le mosse in vista del futuro post-Napoli, le opzioni sono due: Chelsea o Zenit San Pietroburgo. La prima pista è la più calda e lo testimoniano due indizi: il colloquio nella giornata di oggi tra l'agente del tecnico Pellegrini e il braccio destro di Roman Abramovich, Marina Granovskaia. Il patron dei Blues sarebbe riluttante nell'esonerare Antonio Conte per poi spendere altri 8 milioni di euro per ingaggiare Sarri (anche se per il Daily Express sarebbe possibile un accordo di questo tipo: David Luiz a titolo gratuito al Napoli - ingaggio permettendo - al posto della clausola del tecnico).



Il secondo indizio è il cambio di procuratore di Kalidou Koulibaly: il difensore ora è seguito da Fali Ramadani che sta spingendo per l'approdo in Premier League di uno dei fedelissimi di Sarri.



Dopo l'ingaggio di Carlo Ancelotti, secondo Il Mattino, Sarri avrebbe saputo che la sua avventura azzurra era ufficialmente finita guardando la televisione e venendo a conoscenza del tweet di De Laurentiis: "Non meritavo di venire liquidato in questa maniera, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa" la confidenza svelata da uno dei suoi amici.



Fino a quando qualcuno non pagherà la clausola di rescissione da 8 milioni di euro, il destino di Sarri rimarrà legato a quello di De Laurentiis che o lo liberererà pagandogli una penale di circa 500.000 euro oppure potrebbe decidere di tenerlo fermo un anno fino alla scadenza del contratto.