Chapecoense-Atletico Nacional, si gioca 4 mesi dopo la tragedia

Chapecoense e Atletico Nacional di Medellin si ritrovano in campo per la prima volta dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso, in cui sono morte 71 persone, tra cui 19 calciatori del club dello stato brasiliano di Santa Catarina che si stavano recando in Colombia per giocare la finale d'andata della Copa Sudamericana.



L'incontro, che promette emozioni a fior di pelle, avverrà domani (00.15 ora italiana) nello stadio di Chapecò, nel sud del Brasile. Sarà lì che verrà giocata la partita di andata della Recopa Sudamericana, che ogni anno vede affrontarsi il team vincitore dell'ultima Copa Libertadores - per l'appunto proprio l'Atletico Nacional - e la squadra campione della Copa Sudamericana 2016 (l'equivalente dell'Europa League), trofeo consegnato di diritto lo scorso dicembre alla Chapecoense in segno di solidarietà. Il ritorno è in programma il 10 maggio in Colombia.