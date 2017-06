Cessione Milan, Yonghong Li: "Raccolti capitali superiori all'investimento"

Yonghong Li, presidente di Sino Europe Sports, rassicura i tifosi del Milan in merito al closing, previsto per il 3 marzo: "SES ha raccolto una quantità di capitali superiore rispetto all'importo dell'investimento". Nessun problema dunque di liquidità, le difficoltà e il rinvio nella chiusura dell'operazione sono dovute ad un altro motivo, ben preciso, come Li spiega nell'intervista all'Ansa: "In Cina, ogni investimento verso Paesi esteri è soggetto all'approvazione dell'autorità regolatoria cinese. Di recente, l'autorità ha annunciato nuove misure di controllo nei confronti degli investimenti verso l'estero, e questo riguarda anche le operazioni annunciate prima che tale accordo fosse reso pubblico, come nel caso dell'acquisizione del Milan da parte di SES".



Qualora le autorizzazioni del governo non dovessero arrivare è pronta una soluzione alternativa: "SES ha individuato una struttura alternativa di investimento, che risolverebbe il nodo rappresentato dalle nuove misure introdotte". Intanto il Milan sarà impegnato domani contro la Juventus in Supercoppa Italiana: "Questa finale è stata conquistata dall'attuale gestione ed è corretto che siano loro a viverla e, speriamo, a vincerla. Da parte nostra, abbiamo deciso di dare il nostro contributo aderendo alla proposta del Milan di elargire un premio in caso di vittoria, che sarebbe un ulteriore stimolo per SES per tenere alta l'asticella".



L'ambizione della futura proprietà è di "continuare la storia di successi del Milan. E ci auguriamo che Silvio Berlusconi, da Presidente Onorario, possa in futuro alzare altri trofei".