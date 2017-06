Cessione Milan, Sino Europe Sports: "Nomi degli investitori resi noti al pubblico al closing del 3 marzo"

Sino Europe Sports interviene ufficialmente dopo le ultime indiscrezioni sugli imprenditori e le società che sarebbero nella cordata cinese prossima ad acquistare il Milan: "Recentemente SES e Fininvest hanno emesso un comunicato stampa sulla proroga del closing di AC Milan entro il 3 marzo 2017 - si legge nel comunicato emesso-. La lista degli investitori sarà annunciata al pubblico in occasione del closing; fino ad allora, è necessario far riferimento alla lista ufficialmente confermata da SES".



tifosi rossoneri dovranno dunque attendere ancora un po' prima di conoscere coloro che guideranno il club di via Aldo Rossi dopo Silvio Berlusconi. Per l'esattezza 76 giorni.

#SES: elenco nomi investitori reso noto al pubblico al closing del 3marzo. Far riferimento alla lista nomi ufficialmente confermata da SES. — Community Adviser (@CommunityGroup_) December 17, 2016

Fra gli investitori cinesi in trattativa per comprare il Milan ci sarebbero realtà finanziarie e imprenditoriali che gestiscono complessivamente asset per oltre mille miliardi di euro, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier che hanno consultato gli ultimi documenti ufficiali scambiati nel negoziato. Nella lista, considerata ancora non definitiva, ci sarebbe anche la Huangshi Zhongbang Sports Development, presentata come una realtà specializzata nel settore dell'edilizia sportiva (con disponibilità per oltre 500 milioni di euro e asset gestiti per circa 1,8 miliardi), oltre China Industrial Bank Asset Management, società che fa parte di uno dei principali gruppi bancari cinesi e capitalizza oltre 40 miliardi di euro con asset totali per circa 780 miliardi di euro, e la China Huarong Asset Management, di proprietà pubblica, società di gestione patrimoniale con asset per 145 miliardi euro. Nell'operazione, guidata da Yonghong Li, è confermata fra i principali investitori Haixia Capital, società che opera nel private equity e nel venture capital, controllata dall'ente statale cinese State Development and Investment Corporation.



L'ELENCO DEI PROBABILI INVESTITORI

Haixia Capital, Huangshi Zhongbang Sports Development, China Huarong Asset Management, China Industrial Bank Asset Management (Cibam), Jilin Yongda Group, Guangzhou Bank, China Zheshang Bank, Jinge Investment Changxing Partnership Enterprise, Rentai Investment Changxing Partnership Enterprise.