Cessione Milan, Paolo Berlusconi: "Trattative concluse, nessun colpo di scena"

"Le trattative sono state concluse" e "non sono ovviamente previsti" colpi di scena: così Paolo Berlusconi sulla cessione del Milan alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports. "Non credo ci siano degli investitori che dopo aver investito 200 milioni di euro dicano 'scusa ho sbagliato'. C'è qualcuno - ha sorriso Paolo Berlusconi, vice presidente rossonero e fratello del presidente Silvio Berlusconi - che potrebbe anche augurarselo, in quanto il Milan oggi dopo la rivalutazione e la scoperta di nuovi giovani può essere ancora più interessante per un eventuale acquirente. Ma non ho mai visto un investitore così poco avveduto da mettere lì 200 milioni e poi tirarsi fuori, avendo un oggetto che assolutamente vale". s



"E' stata una bella sorpresa il ritardo del closing, perché ha consentito di aggiungere un trofeo al già invidiabile palmares di Silvio - ha aggiunto Paolo Berlusconi, a margine del 'Premio Gianni Brera - Sportivo dell'anno', riferendosi alla Supercoppa italiana conquistata prima di Natale -. Mio fratello vive ancora oggi con grande emozione le partite del Milan e dispensa sempre suggerimenti tecnici che a volte sono molto interessanti".



Secondo il vice presidente rossonero, sarebbe giusto rinforzare la squadra dopo il buon avvio di stagione "ma non è più nelle facoltà della proprietà del Milan in quanto ormai le trattative sono state concluse e tutto quello che riguarda il Milan dal punto di vista economico è nella assoluta sfera di decisione dei futuri proprietari. Comunque - ha notato - il Milan anche grazie alla rinnovata vena ed entusiasmo dei giovani, alla sapienza tattica di Montella ha ritrovato il gioco. Ahimè nelle ultime partite siamo un po' deficitari, ma va bene così".



Chi sostiene che dietro la trattativa per la cessione del Milan ai cinesi ci sia un'operazione per far rientrare capitali va incontro a "una denuncia per calunnia". Conclude con questa replica Berlusconi: "Sono affermazioni calunniose, stupide e infondate. Comunque, siamo abituati ad avere calunnie da qualche decennio, siamo pronti a denunciare chiunque faccia calunnie del genere".