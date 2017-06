Cessione Milan, Fininvest: "Verificata solidità finanziaria acquirenti"

Due indiscrezioni sulla cessione del Milan hanno spinto Fininvest a emettere un comunicato ufficiale per spazzare via ogni dubbio. Prima un articolo dell'agenzia di stampa Bloomberg ha riferito di una presunta lettera di garanzia falsa della Bank of Jiangsu datata 25 aprile, presentata dalla cordata cinese in procinto di acquisire il club rossonero (articolo smentito da Sino-Europe), quindi il quotidiano cinese Caixin ha affermato che la cordata avrebbe utilizzato una lettera contraffatta, con la data del 24 aprile, il nome e il marchio della Bank of Dongguan, in cui l'istituto prometteva alla cordata supporto finanziario per l'affare.

IL COMUNICATO FININVEST

A fronte dello stillicidio di rumor e indiscrezioni relative alla prima fase delle trattative per la vendita dell’AC Milan, Fininvest si vede costretta a ribadire con forza i seguenti punti:



- le verifiche sulla solidità finanziaria degli acquirenti si sono basate sugli approfondimenti compiuti dai nostri advisors presso istituzioni finanziarie e operatori cinesi e internazionali;

- questa solidità è stata confermata dal pagamento, in anticipo sui tempi previsti, della caparra di 100 milioni di Euro da parte di Sino-Europe Sports, che ha ad oggi rispettato tutti gli impegni assunti con l’accordo firmato dalle parti ad agosto;

- il lavoro congiunto di Fininvest e Sino-Europe Sports per arrivare alla chiusura del contratto, prevista entro la fine dell’anno, prosegue in modo positivo e in un clima di massima collaborazione.

- Questi, e solo questi, sono i dati di fatto, al di là di ogni speculazione.

LE PAROLE DI SINO EUROPE SPORTS

A stretto giro di posta è arrivato anche il comunicato di Community, che cura la comunicazione di Sino Europe Sports, il fondo della cordata di imprenditori cinesi vicini all'acquisto del Milan:



"In merito alle incessanti speculazioni da parte dei media – inclusa quella odierna, diffusa dal quotidiano cinese Caixin, che sostiene che durante le negoziazioni, Fininvest avrebbe ricevuto false garanzie finanziarie e falsi documenti a supporto – Sino Europe Sports dichiara fermamente che ogni speculazione a riguardo è infondata e che sta valutando di avviare le opportune azioni legali. Come più volte già dichiarato da Fininvest, Sino Europe Sports si è attenuta debitamente e puntualmente agli obblighi finanziari nei confronti di Fininvest, in conformità con l’accordo siglato il 5 agosto. Le parti stanno lavorando attivamente per finalizzare il closing, come previsto nello stesso accordo".