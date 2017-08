Celta Vigo-Roma 4-1, Di Francesco schiera le riserve e perde

Gasperini è un uomo scafato e se avrà avuto il tempo di guardare in diretta Celta Vigo-Roma, non si lascerà trarre in inganno: la squadra che la sua Atalanta affronterà domenica alla prima giornata di campionato sarà ben diversa da quella che è crollata in Spagna. I giallorossi perdono 4-1, subendo tutti i gol nel primo tempo, ma Di Francesco ha di fatto "nascosto" la vera Roma: non sarà felice di quello che ne ha ricavato dalle presunte seconde linee, ma (tenendo conto che si trattava comunque di un'amichevole) non sarà neppure così preoccupato, come non lo era dopo il k.o. di Siviglia.



Skorupski in porta, Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus e Kolarov in difesa, Gerson, Gonalons e Pellegrini a centrocampo, Iturbe, Defrel e Under davanti: all'allenatore interessava dare spazio a tutti più che perfezionare alcuni meccanismi, così si è ritrovato ben presto sotto di un gol e di lì in poi la squadra si è sciolta.



È il doppio errore di Fazio a dare il la alla goleada del Celta: prima perde palla nella propria trequarti, poi spinge Guidetti causando il rigore (anche se il fallo forse era leggermente fuori area). Iago Aspas trasforma e fa 1-0. Al 22' il raddoppio di Sisto è una meraviglia: numero a centrocampo, volata palla al piede e gran tiro, ma l'inconsistenza dell'opposizione ricevuta (colpevoli Gerson e Gonalons prima, Fazio e Juan Jesus poi) è inaccettabile. Il brutto è che la storia si ripete perché Sisto e Iago Aspas trovano le doppiette personali al termine di azioni corali della propria squadra, ma né loro né chi li assiste viene adeguatamente controllato.



Di Francesco cambia più di mezza squadra già all'intervallo e viene chiaramente fuori un'altra partita: emblematica l'azione del gol di Strootman, nella quale entrano prima Nainggolan, poi Dzeko, dando un assaggio di quello che potrebbe essere (e del resto è già stata negli ultimi anni) la vera Roma. Non quella travolta nel primo tempo di un'amichevole di mezza estate.