Ceferin: "Il caso del Milan dimostra che il Fair Play Finanziario funziona"

Grazie alla riabilitazione del Tas di Losanna, il Milan ha potuto confermare la partecipazione all'Europa League e fare un calciomercato di ottimo livello seppur in attesa delle nuove sanzioni che la Uefa proporrà per i rossoneri in merito al Fair Play Finanziario. Aleksandr Ceferin, presidente della Federazione Calcistica Europea, ne ha parlato al Corriere dello Sport: "Il FPF è stato introdotto per l'instabilità dei club europei, i suoi regolamenti hanno aiutato diverse società a migliorare la propria stabilità finanziaria obbligandoli a non spendere più di quanto guadagnassero. Ora il calcio europeo vive uno stato di salute migliore".



Ora Ceferin si aspetta una sorta di FPF 2.0: "Faremo un passo successivo, recentemente abbiamo dato un'ulteriore stretta ai regolamenti, aumentando la trasparenza dei club attraverso l'obbligo di pubblicare le proprie informazioni finanziarie, compresi i pagamenti agli agenti. Ci sarà una maggiore armonizzazione dei principi finanziari e contabili nelle specifiche transazioni calcistiche, come dei requisiti contabili specifici per il trasferimento dei giocatori in modo che i club vengano giudicati sulla base degli stessi criteri. Saremo anche più pronti ad anticipare i problemi economici introducendo una serie di nuovi indicatori finanziari".



Infine, tornando alla vicenda-Milan, viene chiesto a Ceferin se l'Uefa non fosse stata troppo severa, questa la risposta: "Il sistema è del tutto indipendente e credo che tutti debbano apprezzare il fatto che questo caso ha dimostrato che funziona".