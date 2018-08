Cassano: "Ronaldo farà 40 gol. Icardi? Preferisco Dzeko"

Nell'attesa e nella speranza di tornare a giocare ("Il mio agente mi ha trovato tante squadre e lo ringrazio, però gli ho messo tantissimi paletti per non allontanarmi dalla famiglia") Antonio Cassano passa in rassegna gli attaccanti del nostro campionato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.



A iniziare da Cristiano Ronaldo: "Segnerà 40 gol, è fatto per la Juventus. Un marziano dal punto di vista fisico, ama il lavoro e non sgarra mai. Lui e Allegri andranno d'accordo perché Max è straordinario nella gestione dei campioni. Il discorso scudetto è chiuso almeno fino al 2022. Però i bianconeri non sono i favoriti per la Champions. Per me vincerà il Barcellona: Messi rimane il più forte".



Nell'attacco dei campioni d'Italia non c'è più Higuain, ora al Milan: "La Juve ha fatto una scelta e va rispettata. Secondo me Gonzalo poteva giocare con Ronaldo perché lui è la copia di Benzema. Giusto sacrificare Caldara nell'operazione? Bonucci conosce l'ambiente, la Juve è casa sua, servirà per la Champions. Caldara deve dimostrare il suo valore a certi livelli".



Infine FantAntonio fa podio della classifica marcatori del prossimo campionato: "Ronaldo, Higuain e Dzeko. Icardi? Quarto. Segna tanto e per una punta questo è importante. Ma segna e basta. Qualitativamente gli preferisco Dzeko. Lautaro Martinez? Per Ausilio è un fenomeno ma non so se Spalletti insisterà nel farli giocare insieme".