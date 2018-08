Cassano: "Juventus troppo avanti: scudetto a febbraio"

Nonostante qualche abboccamento con il Parma, per Antonio Cassano le vie della serie A sembrano definitivamente chiuse. L'attaccante, 36 anni appena compiuti, prova allora a dire la sua sul prossimo campionato: "La Juventus è come Bolt: se va in pista e vuole vincere, fa lo scatto e vince. Se vuole, vince lo scudetto a febbraio per poi pensare alla Champions League".



In passato Cassano non aveva risparmiato critiche ai bianconeri, oggi solo parole di elogio: "Sono avanti 3-4 anni rispetto alle altre squadre. Programmazione differente, questione di idee, scelte e fatturati". Ciò che hanno consentito l'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Operazione da 10 e lode. Ora si dice che quelli forti stanno tornando in Italia, in realtà vanno solo alla Juve".



Ma dietro Allegri? "Il Napoli starà fuori dalle prime quattro, non ha campioni e top player. E poi ha perso un pilastro come Reina. Inter, Roma e Lazio si sono rafforzate. Il Milan ha bisogno di altri rinforzi, Higuain ha bisogno di sostegno, è troppo più forte degli altri" le parole a Il Mattino e Sky.