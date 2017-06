Cassano: "Il calcio è come la Nutella, quando la assaggi non puoi farne a meno"

Antonio Cassano smentisce le voci che lo davano a un passo dal dare l'addio al calcio giocato. Il trequartista barese, che ha risolto il contratto con la Sampdoria, chiarisce infatti: "Mi piacerebbe continuare a giocare perché, dopo i miei figli e mia moglie, la mia vita è il calcio. Ho una grande voglia. E’ la prima volta che sono rimasto al mio peso, anche se sono fermo da sei mesi. Il calcio è una droga positiva. E’ come la Nutella, quando la assaggi non ne puoi più fare a meno".



FantAntonio, nell'intervista al Corriere dello Sport, rivela inoltre che alcune squadre lo hanno contattato: "In Italia ho avuto delle proposte dal Palermo e anche il Crotone mi ha cercato. Però sono innamorato di Genova e mi piacerebbe rimanere nei dintorni, al Nord, se dovessi giocare in Italia. Se invece dovessi andare all’estero, cosa che non escludo, sarebbe un altro discorso".



Potrebbe essere questo, qualora arrivasse, davvero l'ultimo treno per Cassano che non nasconde di aver commesso diversi errori nella sua carriera: "Totti mi disse: 'Antò ricordati: meglio guadagnare meno ma essere felici che andare da qualche altra parte del mondo e non essere sereno al cento per cento'. Infatti sono andato al Real Madrid e dopo un anno e mezzo sono andato via. Ero sedotto dall’offerta del Real ma all’epoca, se avessi ascoltato il consiglio di Francesco, probabilmente sarei rimasto a Roma per dieci, quindici anni insieme a lui. Però al mio solito sono andato d’istinto, di testa mia. Ho sbagliato e chi è causa del suo mal pianga se stesso".