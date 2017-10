Cassano: "Ho rifiutato la Juve tre volte, all'Inter firmai in bianco"

Antonio Cassano è ancora alla ricerca di una nuova avventura: "Non ho smesso di giocare, sono alla ricerca di una squadra che mi renda felice. Una sola volta lo sono stato quando sono andato all'Inter, la squadra più bella del mondo, e firmai in bianco" le parole a Chi ha incastrato Peter Pan su Canale 5. Contro i nerazzurri segnò il suo gol più bello, all'esordio: "Una rete bella come il sole, anche se Blanc aveva già 40 anni... Mi ha reso bello, ricco e famoso".



Il barese è tornato sui rifiuti alla Juventus: "È successo tre volte, non mi va a genio. Lì i giocatori sono inquadrati, io sono una che va per conto suo. Certo, è la squadra che vince di più ma non mi importa: anzi, mi piace di più segnarle".



A proposito di Cassanate: "Ho litigato con tutti gli allenatori tranne il primo, Fascetti. Litigo con loro perché devo essere io a decidere. A Roma non andò tutto bene e accettai l'offerta dei Galacticos ma, anche se ho giocato con Cristiano Ronaldo e Zidane, mi sono divertito di più in campo con Totti".