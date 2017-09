Cassano: "Dybala imparagonabile a Messi. Il Var è una pagliacciata"

I pronostici sul campionato, Messi, Dybala, Balotelli, Totti e la Var. Antonio Cassano, attualmente senza squadra dopo l'addio al Verona, a tutto campo in un'intervista a Tiki Taka. Ecco le principali dichiarazioni del fasntasista barese.



"Il problema è che quando Cassano sceglie di fare qualcosa diventa matto oppure è depresso. Con il Verona non è scattata la scintilla, se frequenti una donna e non ti attizza più la lasci. Ho deciso di andarmene e ho rinunciato a un bel po’ di soldi. Dopo quattro giorni di ritiro ho detto tutto a Pecchia e Fusco, la società non sapeva trovare una soluzione, gli ho consigliato di mettere una clausola e loro mi hanno detto che dovevo dire che smettevo e l’ho fatto ma la verità è che a 35 anni non volevo fare un campionato di sofferenza come a 24-25 anni".



"Secondo me lo Scudetto lo vince l’Inter perché ha un genio in panchina che riesce a stimolare tutti i giocatori e poi gioca una volta a settimana. Seconda la Juve e al terzo posto il Napoli. La mia esperienza all’Inter? Da 10 e lode, potevo fare di più ma giocare nella squadra del cuore è stato il massimo. Poi sono andato via perché è arrivato quel genio di Mazzarri che ha scoperto l’acqua calda. Il Milan? Ha fatto un’ottima campagna acquisti e ha fatto un grande affare a tenere Donnarumma che per i prossimi 20 anni sarà un portiere stratosferico perché è un fenomeno. Poi Montella, come Allegri, è molto bravo a vestire l’abito giusto per la sua squadra. Il Milan può giocarsela per il quarto posto con Roma e Lazio".



"Il paragone tra Messi e Dybala? Per me Messi è il calciatore più grande della storia e non puoi paragonarlo a nessuno, se non un pochino a Cristiano Ronaldo. Dybala è un grande giocatore ma è imparagonabile a Messi, poi la Juve in Serie A fa un campionato a parte. Per me Dybala assomiglia molto di più a Montella, ha grande tecnica, è forte, furbo e fa tanti gol come faceva Vincenzo".



"Balotelli è un ottimo giocatore che poteva fare una grande carriera ma non è un campione. Il vero fuoriclasse è Mino Raiola che gli ha fatto guadagnare tantissimo e gli ha permesso di giocare in grandi club. Lui ha un grande tiro, a me piacciono i giocatori imprevedibili, che hanno una grande tecnica, come Mbappè o Neymar".



"L’addio al calcio di Totti? Poche volte mi sono emozionato nel calcio, quella è stata una delle poche volte. Io gli avevo consigliato di continuare a giocare, la sua vita era giocare a calcio, non ce lo vedo a fare il dirigente: lo vedo triste e cupo. Ha fatto la differenza per 25 anni, non può giocare tutte le partite ma in Serie A ci sono almeno una decina di squadre dove potrebbe ancora dire la sua".



"Secondo me il Var è solo una pagliacciata, nata per colpa delle nostre lamentele che ipotizzano sempre la malafede in caso di errore. Gli arbitri vengono sempre massacrati per giorni se sbagliano".



"La carriera che potevo fare l’ho buttata nel cestino perché ho pensato più alla mia felicità: mi allenavo male, mangiavo troppo, solo che me ne sono accorto solo a 34 anni"