Cassano, colpo di grazia da Fascetti: "Ora può anche ritirarsi"

Ormai da mesi Antonio Cassano è ai margini della Sampdoria, si allena da solo (ha ottenuto anche un portiere "personale") ed è ai ferri corti con la dirigenza blucerchiata. Ma a rendere il periodo di Fantantonio veramente nero sono le parole di Eugenio Fascetti, che dopo averlo fatto esordire in Serie A ai tempi del Bari, lo scarica senza mezze misure: "Era tornato a casa sua ma ha trovato il modo di litigare un'altra volta, può anche appendere le scarpette al chiodo - ha detto - Ha sprecato il suo talento, se l'è cercata. Poteva segnare un'epoca del calcio italiano". "Di talenti così ne ho visti pochi - aggiunge Facetti - ho cercato di spiegargli certe cose ma ormai non lo sento dal suo matrimonio, saranno 7-8 anni".

In estate sembrava potesse concretizzarsi il trasferimento all’Entella, rifiutato dallo stesso Cassano, nel prossimo mercato di gennaio qualcosa potrebbe succedere, ma Fascetti non è affatto ottimista: "Dura che trovi una squadra a gennaio - ha detto l’ex allenatore di ‘Fantantonio’ - Da ragazzino era un talento enorme, con me non ha mai avuto problemi ma aveva 16-17 anni. Non lo puoi imbrigliare in campo ma fuori ci ha messo molto del suo, non si può sempre scusare".

Una delusione in più per Fascetti, che era convinto che Cassano avrebbe scritto pagine importanti della storia del calcio. Le occasioni non gli sono mancate: dalla Roma al Real Madrid, passando anche per Milan e Inter… "Sono deluso - ha ammesso Fascetti - poteva scrivere un'epoca del calcio italiano per le sue doti naturali ma non ha fatto nulla per migliorarsi, se l'è cercata. Quando uno va al Real Madrid in quelle condizioni fisiche vuol dire che ha capito poco del calcio moderno dove la tecnica non basta più. Se vuole venire a parlare con me volentieri. È stato un fuoriclasse che non si è espresso al 100% e - ha concluso - vederlo buttare via un talento di quel tipo non mi ha fatto piacere".