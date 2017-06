Cassano bocciato: due su tre non lo vogliono più vedere in campo

Il primo a rispondere è un affezionato spettatore che si "firma" come Diego Genio e considerato il nome (probabilmente d'arte) è uno che di genio, appunto, e sregolatezza, dovrebbe intendersene: "Si ritirasse e non si facesse vedere mai più... non c'è cosa più triste che sprecare il talento". Al nostro appello su Facebook #SaveCassano, ahinoi e ahilui, la maggioranza (2 su 3, in linea di massima) non ha alcuna intenzione di salvare Fantantonio: "L'ho già avuto nella mia squadra e non lo vorrei mai più, neanche se pagasse lui per giocare", scrive Luca.



Bocciato, dunque: ci abbiamo provato anche noi nel giorno in cui Antonio Cassano ha detto che è felice così com'è, cioè con la moglie e i bambini e lontano dai campi, e che non vede il motivo per cui andare in Cina. Non andrà, dunque: del resto i soldi non gli mancano anche se molti di quelli guadagnati a Madrid, parola sua, li ha spesi. Alla Samp aveva dimostrato di poter essere ancora utile con la sua tecnica, poi però ha rotto ancora con la società e ora ha ha chiesto la rescissione. Così c'è chi lo invita a giocare in Eccellenza, a Procida, chi lo chiama a San Gennaro Vesuviano, e chi gli chiede 6,50 euro per il calcetto di mercoledì.



Ma i suoi fan non mancano: "Se dimagrisse un'po e cambiasse l'atteggiamento, lo vorrei all'inter come trequartista in modo che dia fantasia al assist preziosi per Icardi e compagni". Ecco, Alessandro forse esagera, ma chi ama il calcio spesso non bada all'equlibrio, vuole solo vedere il talento in campo. Forse, per Fantantonio, come suggeriscono alcuni, sarebbe meglio ripartire da Palermo o magari in serie B, dalla sua Bari, che ha già rifiutato. "L ha voluto lui. ..anzi lei, la moglie. Poteva tornare a Bari da re", scrive Tommaso. E non lo perdona. Come fanno tanti.